Fuat Oktay, '74 milyar lira yatırıldı' demişti: 'Bağışları vermeyenleri açıklayın'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıkladı. CHP’li Özgür Özel, “Gerisi ne oldu?” diye sordu. Ekonomist Selçuk Geçer ise “Nerede bu para? AHBAP’a gelince bir milyar liranın hesabını soruyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00
Fuat Oktay, '74 milyar lira yatırıldı' demişti: 'Bağışları vermeyenleri açıklayın'
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6 Şubat’ta 11 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasıyla toplanan 115 milyar liranın nerede kullanıldığı merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 bin lira tutarındaki “Hane Başı Destek Ödemesi”nin, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını açıkladı ve “Türkiye Tek Yürek Kampanyası”nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını belirtti.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Cumhuriyet konuya ilişkin iktisatçılarla ve siyasilerle konuştu. 

(Özgür Özel)

‘NASIL KULLANACAK MEÇHUL’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Fuat Oktay diyor ki: ‘115 milyar topladık, bunun 74 milyarı yattı.’ Gerisi ne oldu? 41 milyar lira yok... Neden? O gece şovu yapalım, nasıl arkasını arayan olmaz? Soruyoruz, diyorlar ki 74 milyar lirası yattı. Şimdi bir deprem fonu, afet fonu kuruluyor. Denetlenemeyen, görülmeyen bir fon. Peki, bu 115 milyarı buraya koyun diyorsun, ‘Hayır, bu para mevcut durumda AFAD tarafından denetimsiz kullanılacak’ diyorlar. O paranın AFAD tarafından ne şekilde, Kızılay tarafından ne şekilde, nasıl kullanılacağı da meçhul” dedi.

(Selçuk Geçer)

Ekonomist Selçuk Geçer ise “İtiraf var ortada. Devletin yapması gereken ödemeyi bağışa yönlendirip oradan insanlara para dağıtıyorlar. Bu açıklamayı ilk yaptıklarında o Hazine’den vereceklerini söylemişlerdi. Sonradan neden bu kampanya üzerinden vermeye karar verdiler? Hazine’den yapılacak yardımlar nereye gitti? Nerede bu para? AHBAP’a gelince bir milyar liranın hesabını soruyorsunuz, kamu kaynaklı yardımlara gelince paranın nereye gittiğiyle ilgili durum muğlak” ifadelerini kullandı. 


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