Depremzedelere yardım için toplanan paraların akıbeti merak ediliyor: 115 milyar lira nerede?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:15

AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun kapsamına “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan paralarını dahil etmemesi de akılları iyice karıştırdı. Sözcü’nün haberine göre, 115 milyar lira fona dahil edilemediği için Sayıştay tarafından denetlenemeyecek. Ortaya çıkan tablodaki çarpıklıkları Cumhuriyet iktisatçılara ve siyasilere sordu.

"AYIRT EDEMEZSİNİZ"

Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, “Bu parayı fona alamazlar. Çünkü toplanan paralar şartlı bağış ve yardım olarak toplanmadı. Toplanan paralar genel bağış olarak toplandı. Deprem adına açıldı ama bu paraların depreme harcanacağına ilişkin hüküm yok. İster siz yardım alın, ister gidin vergi toplayın, isterseniz borç alın, isterseniz depreme bağış toplayın. Bunların hepsini havuza atılır. Bunun ne kadarı deprem parası ne kadar borç, ne kadar hibe, ne kadar vergi gelirleri bunları ayırt edemezsiniz” dedi.

"KANUN DEĞİŞTİRİLMELİ"

Bülbül sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şimdi soruyorum. Bu parayla çadır mı alındı? Yakacak mı alındı? Yiyecek mi alındı? Hiçbiri belli değil. Nedeni de Türk Bütçe Sistemi’ni değiştirmelerinden dolayı. Fonksiyonel sınıflandırmayı kaldırdılar. Bu paralar belki de o gün İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyacı vardı, oraya aktarmışlardır. Belki de Merkez Bankası’na. Tespit etme imkânınız yok. Acilen bütçe kanunu değiştirip bir madde koymak gerekir ve bir komisyon kurulması lazım.”

"NEREYE HARCADINIZ?"

Bölgede bulunan isimlerden olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise “Her krizi fırsata çeviren, her afette IBAN numarası paylaşan iktidara soruyorum: Toplanan 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış nerede? Bu bağışları nereye harcadınız? Afet sonrası zararı millet karşılayacaksa, siz ne işe yarıyorsunuz? Yeni konutların inşası iddiasıyla milyarlar toplayanlar, çadır sorununu dahi çözemedi.” dedi.

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, “O gün iki IBAN numarası verildi. Bir Kızılay’a bir de AFAD’a. Fakat toplam para sanki AFAD’a verilecekmiş gibi ilan edildi. Ortada bir muğlaklık var. Nedense toplanan paranın AFAD’a verileceği söylendi. Kamuoyuna bir açıklama yapılmalı. AFAD’a yapılması daha doğru. Çünkü Kızılay esas amacı doğrultusunda faaliyet yaparken çadırı, kanı parayla satıyor. Bağışın da ona şu aşamada verilmesi Kızılay’ın bu pozisyonundan sonra doğru da değil” dedi.