Furkan Apartmanı davasında dördüncü duruşma tamamlandı: Kırmızı bülten kararı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. 51 yurttaşa mezar olan binaya ilişkin kolon kiriş kesme iddiaları bulunuyor. Savcılık tarafından kabul edilen iddianameyle altı sanık için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar ay haps cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün tamamlanan dördüncü celse sonrasında mahkeme dört tutuklunun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Firari sanıklar ve bina müteahhitleri H.H.S ve A.D.S. hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Öte yandan iktidar partisine yakınlığı ile bilinen firari sanıkların avukatının Ersan Şen olduğu ortaya çıktı. Kayıp yakını avukatı Halil İbrahim Yıldız, dördüncü celse sonrası Cumhuriyet’e konuştu.

‘Bir adım daha yaklaştık’

Kırmızı bülten kararını “Adalete bir adım daha yaklaşmış hissediyoruz” sözleriyle yorumlayan avukat Yıldız, dava dosyasında bulunan bilirkişi raporları arasındaki farklılıklara dikkat çekti. Mahkemeden “Son keşfe katılan bilirkişilerin mahkemeye getirilmesini ve soru cevap yapılması” talebinde bulunduklarını belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Son keşfi yapan kişilerin görüşlerinin, birçok çelişkiyi ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Mahkemeye getirilecek bu kişilerin çelişkili ifadeleri olması durumunda da bu konuda da yasal süreç başlatarak kendilerinden şikayetçi olacağız.” Bilirkişi raporun beklenmesine karar verilen duruşma, 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.