6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma bugün: Başka analar yanmasın

Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.02.2024 - 03:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda “müteahhit, pastaneye yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu; belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler tali kusurlu” bulundu. Kabul edilen iddianamede “olası kasıtla kasten öldürme” suçlamasıyla 876 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen Kervan Pastanesi iç mimarı E. D. ve “bilinçli taksirle adam öldürmekten 22 yıl 6 ay hapsi istenen fenni mesul M.T. tutuklu bulunuyor. Yine “olası kasıtla kasten öldürme” suçlamasıyla 876 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise 172 gündür firari.

‘NASIL GÖRMEDİLER?’

Binada oğlunu, gelinini ve torununu yitiren Nurgül Göksu, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Göksu, “Binaya ilişkin tüm görüntü ve deliller sayesinde elde edilen kroki, her şeyi ortaya koyuyor. Binanın yıkılma nedeni, yalnızca kolon, kiriş ve perde ile beton kesilmesi değil, çok daha kapsamlı bir tadilatın yapılması” dedi.

Bu kadar kapsamlı tadilatın belediyeden habersiz yapılamayacağını belirten Göksu, “Tüm fotoğraf ve krokiler, binada dışarıdan bakıldığında bile fark edilecek büyüklükte tadilat yapıldığını gösteriyor. Akla şu soru geliyor: Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi bu yapılanları nasıl ve neyin karşılığında görmezden geldi?” ifadelerini kullandı.

Nurgül Göksu, “Bu davada, kamu personelleri dahil tüm sorumluların soruşturmaya dahil edilmesini istiyoruz. Bu davadan emsal bir karar çıksın ki başka anaların yüreği yanmasın” dedi.