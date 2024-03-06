Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MANSUR YAVAŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK
İYİ PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY CENGİZ TOPEL YILDIRIM
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZAFER BURAK HASAR
YENİDEN REFAH PARTİSİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAY SUAT KILIÇ
ANAVATAN PARTİSİ ANKARA TUVANA NAZ KETENE
DEMOKRATİK SOL PARTİ ANKARA MEHMET SELİM ÇETİN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANKARA GÜLTAN KIŞANAK
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ANKARA ALİ UFUK ARİKAN
ZAFER PARTİSİ ANKARA HÜSEYİN BARTU SORAL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ANKARA FİGEN TOPAL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ ANKARA SERKAN ÜNVER MAKİNE MÜHENDİSİ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ ANKARA FAZLI TAŞKAN
OCAK PARTİSİ ANKARA MURAT YARDIMCI
ADALET BİRLİK PARTİSİ ANKARA ABDULLAH DEMİRYÜREK
MİLLET PARTİSİ ANKARA SALİH KOÇ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ANKARA CELAL MÜMTAZ AKINCI
SAADET PARTİSİ ANKARA CAFER GÜNEŞ
VATAN PARTİSİ ANKARA UTKU REYHAN
BAĞIMSIZ ANKARA KORKUT CESUR
BAĞIMSIZ ANKARA SUAT KARAMAN
BAĞIMSIZ ANKARA LOKMAN CENGİZ
BAĞIMSIZ ANKARA MUSTAFA SANĞU
BAĞIMSIZ ANKARA YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Eylem Tok kimdir?
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- 'Bizi zafiyete uğrattı…'