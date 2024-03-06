Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2024 Çarşamba, 18:46
Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak.

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MANSUR YAVAŞ

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

İYİ PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY CENGİZ TOPEL YILDIRIM 

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ZAFER BURAK HASAR 

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

YENİDEN REFAH PARTİSİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAY SUAT KILIÇ

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

ANAVATAN PARTİSİ ANKARA TUVANA NAZ KETENE

DEMOKRATİK SOL PARTİ ANKARA MEHMET SELİM ÇETİN 

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANKARA GÜLTAN KIŞANAK

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ANKARA ALİ UFUK ARİKAN 

ZAFER PARTİSİ ANKARA HÜSEYİN BARTU SORAL

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ANKARA FİGEN TOPAL 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ ANKARA SERKAN ÜNVER MAKİNE MÜHENDİSİ 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ ANKARA FAZLI TAŞKAN

OCAK PARTİSİ ANKARA MURAT YARDIMCI 

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

ADALET BİRLİK PARTİSİ ANKARA ABDULLAH DEMİRYÜREK

MİLLET PARTİSİ ANKARA SALİH KOÇ 

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ANKARA CELAL MÜMTAZ AKINCI 

SAADET PARTİSİ ANKARA CAFER GÜNEŞ 

VATAN PARTİSİ ANKARA UTKU REYHAN 

Ankara Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Ankara'da hangi parti kimi aday gösterdi?

BAĞIMSIZ ANKARA KORKUT CESUR 

BAĞIMSIZ ANKARA SUAT KARAMAN 

BAĞIMSIZ ANKARA LOKMAN CENGİZ

BAĞIMSIZ ANKARA MUSTAFA SANĞU 

BAĞIMSIZ ANKARA YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU 

Ankara Büyükşehir Belediyesi belediye başkan adayı 31 Mart 2024 yerel seçim

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