HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan
gazeteci Elif Akgül hakkında tahliye kararı verildi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan
açıklamada, Akgül’ün avukatları tarafından yapılan itirazın kabul edildiği ve
mahkemenin tensip zaptı doğrultusunda tahliye kararı verdiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada
HDK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı
verildiği belirtilmişti.
Yapılan açıklamada İstanbul merkezli operasyonda 10 ilde 51
kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Dosyada gizlilik kararı olduğu
söylenerek, gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşmesinin de 24 saat boyunca
kısıtlandığı bildirilmişti.
İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 51 kişiden 27 kişi
tutuklanmış, 13 kişiye ev hapsi verilmişti.
YILDIZ TAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Aynı dosya kapsamında tutuklanan gazeteci Yıldız Tar 30
Mayıs Pazar günü tahliye edilmişti. Tar, tahliyesinin ardından İlke TV’ye
konuşarak halen tutuklu bulunan gazetecilere dikkat çekerek, "Sonda
diyeceğimi başta diyeyim: Sevgili Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül hala tutuklu.
Onların da bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini
kullanmıştı.
HDK soruşturması kapsamında gazeteci Ercüment Akdeniz’in
tutukluluğu devam ediyor.