Gazeteci Hakan Tosun'un ölümü Meclis gündeminde: CHP'den Ali Yerlikaya'ya 6 soru

Gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun 10 Ekim 2025 günü sokakta yürürken iki kişinin fiziki saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Hakan Tosun’un 10 Ekim günü sokakta yürürken iki kişinin saldırısına uğradığı anların görüntüleri paylaşıldı; görüntülerde, biri motosikletli biri de yaya olan iki saldırganın yere düşen Hakan Tosun’a doğru tekme attıkları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü. İki şüpheli tutuklandı.

Gazeteci Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, “‘Hakan Tosun’a ne oldu?’ sorusuna yanıt verilmeli; ailesine, avukatlarına, sevenlerine ve kamuoyuna bir açıklama yapılmalı” dedi.

‘HAKAN TOSUN’A NE OLDU?’

Önergesinde Hakan Tosun’un ailesinin yaptığı açıklamalara ve sordukları sorulara da yer veren CHP’li Bakan, “Hakan Tosun’un hastanede olduğunu tam 27 saat sonra öğrenen ailesi, ‘Kaldırıldığı hastanede ‘kimliksiz’ olarak kaydı yapılmış. Yüz taraması yapılmamış, parmak izi okutulmamış. Olay basına yansıyınca kritik olan ilk 24 saatin ardından tutulduğu acil servisten yoğun bakıma alınmış’ açıklamasını yapmıştır. Olayla ilgili şüpheli iki kişinin tutuklandığı bilinmekte başka da bir şey bilinmemektedir" dedi.

CHP'li Bakan şöyle devam etti:

"Hakan Tosun’un kardeşi şu açıklamayı yapmıştır: ‘Hakan Tosun hastaneye kaldırıldığında 27 saat boyunca neden ailesine haber verilmedi. O kimliksiz bir vatandaş değil. Neden? Parmak izi okutulmadı. Neden? Yüz taraması yapılmadı. Ben hastane yönetimine de sesleniyorum. 27 saat siz belki de abime hiçbir işlem yapmadınız. Bunu bana birisi ispatlasın. Polis, neden bilgi vermedi. O kimliksiz sahipsiz değil! Ben karakola kayıp ilanında bulunduğumda neden bana kimse hastanede olduğunu söylemedi. Çünkü kimliksizdi! Birisi bunu açıklasın. Biri bana kim ne yaptıysa açıklasın! 'İki kişi tutuklandı' bana bu açıklanmadı. Kimi korumak istiyorsunuz.’ Doğayı, yaşamı ve adaleti savunanların sesi olmuş; ülkenin dört bir yanında halkın direnişlerini, çevre ve yaşam hakkı mücadelelerini belgeleyen bir basın emekçisi sokakta yürürken iki kişi tarafından dövülerek öldürülmüştür. Hakan Tosun’un uğradığı saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması, saldırının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması ve kamuoyunun aklında hiçbir soru işareti bırakılmaması büyük önem taşımaktadır. ‘Hakan Tosun’a ne oldu?’ sorusuna yanıt verilmeli; ailesine, avukatlarına, sevenlerine ve kamuoyuna bir açıklama yapılmalıdır."

CHP’li Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu:

1- Hakan Tosun’u öldürenler kimdir? Yürütülen polis soruşturmasının detayları nedir?

2- Öldürülmeden önce Hakan Tosun’un herhangi bir şikayeti, can güvenliği ile ilgili bir şüphesi olduğuna dair müracaatı var mıdır? ⁠Varsa bu konuda hangi tedbirler alınmıştır?

3- Olay basit bir adli vaka olarak mı değerlendirilmiştir? Yoksa konu ile ilgili şüphelilerin başka bağlantıları, azmettiricileri araştırılmakta mıdır?

4- Hakan Tosun’un ailesi polise kayıp ihbarında bulunmasına rağmen, Tosun hastaneye kaldırıldığında 27 saat ailesine haber verilmemesi nasıl açıklanmaktadır?

5- Doğayı, yaşamı ve adaleti savunanların sesi olmuş; ülkenin dört bir yanında halkın direnişlerini, çevre ve yaşam hakkı mücadelelerini belgeleyen bir basın emekçisi; bir insan sokakta yürürken iki kişi tarafından dövülerek öldürülmüştür. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

6- Hiçbir yurttaş sokakta yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Kamu güvenliğinden sorumlu olan Bakanlığınız bu konuda ne yapmaktadır?