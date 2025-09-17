Gebze'de babayı tokatlayan şahsın iş yeri kurşunlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Canyürek'in olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C.'ye (17) ise ev hapsi verildi. Öte yandan Canyürek'in İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; sürücü Ozan Canyürek adliye sevk edilirken yöneltilen "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Gece saatlerinde Ozan Canyürek'e ait İstanbul Kartal’daki eğlence mekanı da kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.