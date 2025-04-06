Gelecek Partili Özdağ’dan CHP Kurultayı değerlendirmesi: ‘Türkiye parti devletine doğru evriliyor’

Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:12

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, CHP’nin olağanüstü kurultayına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü kongrenin yapılış nedeninin iddialar ve şaibeler olduğunu söyleyen Özdağ, “Türkiye’de zaten hukuk askıya alınmış vaziyette. Öküz altında buzağı arayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun sonucunda da kayyum atanır mı atanmaz mı denilerek olağanüstü kongre kararı alındı CHP’de. Bu CHP’nin iç meselesidir. İç dinamiklerin süreci işliyor” dedi. Özdağ, “Şunu unutmasın ki hiç kimse: Bu bir kurt kuzu hikayesi. Kurt yukarıda, kuzu aşağıda su içiyormuş. Kurt ‘Kardeş suyu bulandırma’ demiş. Kuzu, ‘Aman efendim siz yukarıdasınız bulandırsa bulandırsa siz bulandırırsınız. Geçen sene annemi de böyle yemiştiniz’ demiş. Tam olarak bu hikaye” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK!’

Türkiye’de demokrasinin rafa kaldırıldığını söyleyen Özdağ, “Hukukun üstünlüğü yoktur. Türkiye’de insan hakları çok ciddi şekilde zarar görmüştür. Türkiye artık bir parti devletine doğru evrilirken ‘Gözünüzün üstünde kaşınız var’ diyen iktidarla karşı karşıyayız. Eğer gözünüzün üstünde kaşınız var dediklerinin kaşları varsa kendilerine baksınlar kaç tane kaşları var diye” dedi.