'Gençlerden Atatürk’e Mektup' yarışmasına onay vermeyen MEB'in aynı yarışmaya daha önce izin verdiği ortaya çıktı: Bakan oldu, Atatürk yasağı getirdi!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, ilke ve devrimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Gençlerden Atatürk’e Mektup" yarışmasını 2017 yılından beri düzenleyen Eğitim-İş Sendikası bu yıl yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engellenmek istediğini açıkladı.

Gelenekselleşen yarışmaya izin çıkmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. 24 TV'de katıldığı programda konuşan Tekin "O sendika bize protokol talebinde bulunmuş mu, bulunmamış. 'Biz bir yarışma yapmak istiyoruz.' demiş. Bizim arkadaşlarımız, 'Eksiklikler var sizin bize sunduğunuz şeyde. Bunları tamamlarsanız, izin verebiliriz, sağlamazsanız izin veremeyiz' diye cevap vermiş" dedi. Tekin, sendikalarla siyasi partiler arasında formel bir bağ olmadığını, ancak informel bağ bulunduğunu, bakanlığa başvuran hiç kimsenin ideolojisine bakmadıklarını savundu, 'tarafsızım' mesajı vermeye çalıştı.

MÜSTEŞARLIĞI DÖNEMİNDE YAPILMIŞTI

Eğitim İş'in yarışmayı ilk düzenlediği 2017 yılında Yusuf Tekin dönemin Milli Eğitim Müsteşarıydı. O dönem söz konusu yarışma yapıldı. Aynı yarışma için 2022 yılında Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanının imzasını taşıyan onay yazısının olduğu ortaya çıktı. Çelişkili karara tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yarışma başvurularına dönülmediği için bakanlığı aradıklarını, sonrasında yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle ret yazısı aldıklarını belirterek, "Tarikatlarla yapılan protokollerin ucu bucağı belli değil, bizimki belli. İsteyen gençler Atası'na mektup yazacak, bu değerlendirelecek ve başarılı bulanlar ödüllendirilecek ve bunu biz üstleneceğiz. Bizim bakanlıktan bir kaynak beklentimiz yok" yanıtını verdi.

ATATÜRK DUYARSIZLIĞI

Özbay, "LGS tarihini Milli Takım maçı için değiştirebilen hassas anlayış, konu Atatürk ve Cumhuriyet olunca nedense seçici bir duyarsızlaşma yaşıyor. Sınav takvimi, maç takvimine göre esnetilebiliyor. Cumhuriyet ve Atatürk olmasaydı bugün ne adına takvim değiştirdiğiniz Milli Takım olurdu, ne de başında oturduğunuz Milli Eğitim Bakanlığı... Cumhuriyet’le mesafeniz takvime, Atatürk’le derdiniz dilinize yansıyor. Ama biz Milli Takımımızı da destekleriz; 'milli'liği bize kazandıran Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i de unutmayız, unutturmayız!" ifadelerini kullandı.

'TARİKATA ESNEKLİK ATATÜRK ANMASINA BAHANE'

Milli Eğitim Bakanlığına, "10 Kasım’ı ara tatile denk getirebilenler; öğrencilerin Atatürk’e duygu ve düşüncelerini ifade edeceği bir etkinlikte bu kez teknik gerekçelere sığınmaktadır. Okulların kapılarını yandaş sendikalara sonuna kadar açan, gerici vakıf ve derneklerle günaşırı protokoller imzalayan Bakanlık; bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebildiğini defalarca göstermiştir" sözleriyle seslenen Özbay,"Mesele yönerge, mevzuat ya da teknik eksiklik değildir. Sorun açık bir tercihtir. Atatürk’ü anmaya, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya gelince yasakçı tutum sergilenip bahaneler üretilirken; tarikat ve cemaatler söz konusu olduğunda kurallar esnetilmekte, hatta yok sayılmaktadır" dedi.

'ATATÜRK'TEN Mİ RAHATSIZSINIZ?'

Özbay, Bakanlığa, "Hangi gerekçeyle, hangi hukuki, pedagojik sebeple gençlerin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duygu ve düşüncelerini ifade etmesi engellenebilir? Hangi yönerge; gençlerin tarihsel hafızayla bağ kurmasını, Cumhuriyet değerlerini içselleştirmesini ve düşüncelerini kalemleriyle özgürce ortaya koymasını yasaklayabilir? Hangi mevzuat; öğrencilerin Atatürk’e olan sevgi, saygı ve bağlılığını dile getirmesini “sakıncalı” sayabilir? Yarışmayı kazanan öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkacak olmasından mı rahatsızsınız? Gençlerin Cumhuriyetimizin kurucusuna duydukları sevgi ve saygıyı en anlamlı mekanda ifade etmesinden mi huzursuzluk duyulmaktadır?" sorularını yöneltti.

'LOGONUZ YAN YANA YER ALIYOR'

MEB ile iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen'in logolarının bazı etkinliklerde yan yana yer aldığını anımsatan Özbay, "Eğitim-İş’in yarışmasına yasak getirilirken; Cumhuriyet’e “narkoz” benzetmesi yapan yandaş sendikanızla birlikte düzenlediğiniz etkinliklerin duyurularında bakanlığınızın logosunun yan yana yer aldığını hepimiz biliyoruz. Bu tablo, tarafsızlık iddiasının değil; açık bir siyasal ve ideolojik tercihin göstergesidir. Atatürk’ü anmak söz konusu olduğunda devreye sokulan engellerin, başka yapılara tanınan ayrıcalıklarla birlikte düşünüldüğünde tesadüf olmadığı açıktır. Kamuoyunun bu çifte standardı görmemesi mümkün değildir" dedi.

'TEKİN'DEN LGBT İDDİASI'

Tekin, TV programında eğitim sendikalarının talepleri arasında 'LGBT dersi anlatmak' olduğunu savundu ve buna izin vermediğini açıkladı. Tekin'in 'LGBT dersi anlatacağız' dediler. Yaptırmam kardeşim" ifadelerine ilişkin de konuşan Özbay, "Bizim bu yönde bir eylemimiz olmadı. "Dersimiz Atatürk", "Dersimiz Laiklik" ve "Dersimiz eğitimde şiddete hayır" yönünde eylemlerimiz oldu" dedi.

'BU YARIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ VE KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE YAPACAĞIZ'

Kadem Özbay, "Gençlerden Atatürk’e Mektup" yarışmasını kapsamını daha da genişleterek düzenleyeceklerini açıkladı. Yarışma için icazete gerek olmadığını vurgulayan Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi; öğrencileri sudan bahanelerle Atatürk’ün aydınlanmacı mirasından mahrum bırakmak değil, piyasacı ve gerici kuşatmalara karşı laik ve bilimsel eğitimi savunmaktır. Ancak çok iyi bilinmelidir ki; tüm bu engelleme çabaları nafiledir. Gençlerimizin Atatürk’e olan sevgisi ne yönergelere ne de yasakçı zihniyetin onayına tabidir. Eğitim-İş olarak; bu ideolojik kararı tanımıyor, “Gençlerden Atatürk’e Mektup” yarışmamızı bu anlayışa rağmen düzenliyor; herkesi bu etkinliğimize destek vermeye, Cumhuriyet’e ve Atatürk’ kalemleriyle sahip çıkmaya çağırıyoruz! Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini dün olduğu gibi bugün de yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu yarışmayı büyüteceğiz ve kendi öz gücümüzle yapacağız. Anayasaya aykırı bir şey varsa o da MEB'in uygulamalarıdır" ifadelerini kullandı. Özbay; Atatürk ve Cumhuriyet temasıyla ilkokullarda resim, ortaokullarda ise şiir yarışması düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.