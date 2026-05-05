Gerginlik çıkmış, duruşma sonlandırılmıştı... İmamoğlu'nun avukatından 'Ferhat Murat' hamlesi

İBB Davası’nın 31.celsesinde duruşma, avukatlar ve mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlik üzerine ertelenmişti.

Mahkeme heyetinin adına mikrofonla konuşan mübaşir "Bugün duruşma yapılmayacak. Yarın devam edecek" anonsunda bulunmuş, avukatlar ise duruma tepki göstermişti.

Sanıklar ve avukatlar, iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat’ın koridorda beklerken sanıklara kafa sallayarak "Aynen, aynen" dediğini aktararak sanıklara da parmak salladığını öne sürmüştü.

Öte yandan Ferhat Murat’ın da sadece hakim ve savcıların kullanabildiği koridorda bulunması da tartışmaları alevlendirmişti.

Bugün davanın 32'inci celsesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile onun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin, konuya ilişkin mahkemeye dilekçe sundu.

Avukat Pekin, mahkemenin söz konusu tutumunun "keyfi uygulama" olduğunu belirttiği dilekçesinde; kendileri avukat olarak bile kullanamazken, yandaş Ferhat Murat'ın sadece hakim ve savcıların kullandığı koridoru kullanmasını eleştirdi.

“SADECE YARGIÇLARIN VE KALEM ÇALIŞANLARININ KULLANDIĞI KAPIDA…”

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre, avukat Tora Pekin'in mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“-Davanın başladığı 9 Mart 2026 tarihinden bugüne heyetinizce yürütülen faaliyetin neden bir yargılama faaliyeti olarak nitelendirilemeyeceğini gerekçeleriyle birlikte birden çok kez sözlü ve yazılı olarak mahkemenize iletmiştik.

-Yaşanan hak ihlallerinin derinliği dolayısıyla görünürde dahi norma uygunluğu sağlanamayan bu faaliyet, ortaya çıkardığı yeni usulsüzlüklerle hukukun ağır ve açık ihlaline sebebiyet vermektedir.

- 4 Mayıs 2026 tarihinde Heyetinizin duruşma salonunu terk etmesi esnasında, sadece yargıçların ve kalem çalışanlarının kullandığı kapıda adının Ferhat Murat olduğu öğrenilen ve gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi belirmiştir.

-Bu kişi sadece yargıçların kullanabildiği salon girişinde durmakla yetinmemiş yaptığı hareketlerle sanıkları tahrik etmeye çalışmıştır. Bu durum sanık müdafileri tarafından tutulan ve dilekçeye eklediğimiz tutanakla da sabittir. Ayrıca salona bu dava esnasında eklenen kameralarla alınan görüntü kayıtları da bu beyanlarımızı teyit edecektir.

“FERHAT MURAT ADLI BİR KİŞİYE İMTİYAZ NİTELİĞİNDE YER TAHSİSİ İRONİKTİR”

-Ferhat Murat adlı kişinin bulunduğu yer sanık müdafilerine de yasak olan bir alana açılmaktadır. Duruşmayı mahkeme tarafından kendilerine tahsis edilen alanda takip eden gazetecilerin heyetinizin emri ile kolluk güçleri tarafından salon dışına çıkarılmak istendiği bir esnada Ferhat Murat adlı bir kişiye imtiyaz niteliğinde yer tahsisi ironiktir.

-Ayrıca bu kişi -bilindiği kadarıyla- duruşma salonunda bulunmadığı halde duruşma ile ilgili olarak sosyal medyada paylaşım yaparak sanık müdafilerinden Avukat Tuba Torun'u hedef göstermiştir.

“KURALLARINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ”

-Sonuç olarak; 4 Mayıs 2026 günkü duruşma bir yandan yetkisiz kişilere tanınan ve kötüye kullanılan imtiyazlarla, diğer yandan usule aykırı keyfi uygulamalarla yürütülmeye çalışılmış, sanık ve müdafilerin hukuka aykırı bu duruma karşı çıkmaları üzerine duruşma sonlandırılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Bir kez daha vurgulamak isteriz ki hukuka, norma açıkça aykırı, yargılama diyalektiğini tümden ortadan kaldıran bu uygulamalarınızın sanıklar ve biz müdafiler tarafından kabulü asla mümkün değildir. Heyetinizi bir kez daha yargılamanın usuli rasyonalitesi ve kurallarına uymaya davet ediyoruz.”