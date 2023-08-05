Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:58

Yüksek Askeri Şura toplantısının sona ermesiyle birlikte yeni kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. TSK'da ilk kadın amiral olan Gökçen Fırat hakkında bilgiler merak edildi. Peki, ilk kadın Amiral Gökçen Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? İlk kadın Amiral Gökçen Fırat daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte Gökçen Fırat'ın hayatı...

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu.

1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.

2023 yılında Yüksek Askeri Şura kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.