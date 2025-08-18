Gözaltındaki Belediye Başkanı İnan Güney'in duyurusunu yaptığı Baruthane Yaşam Vadisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlar kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney önceki gün gözaltına alındı. Güney’in gözaltına alınmadan bir gün önce duyurusunu yaptığı Baruthane Yaşam Vadisi'nin açılışını yapıldı.

Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, belediye bürokratları ile çok sayıda Beyoğlulu yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Özgür Çelik, İnan Güney’in hayata geçirdiği birçok projeye değinerek, şunları söyledi:

“Bu açılışı erteleyelim mi diye kendi aramızda tartıştık. İlçe başkanımızla, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimizle konuştuk ama İnan Güney, mutlaka bu açılışın yapılması gerektiğini bize söyledi. Nasıl bir Beyoğlu sevdalısı İnan Güney biliyor musunuz? Sabahın 6’sı evinde 3 çocuğuyla beraber evinin içerisindeyken gözaltına alınırken ilk mesajı şu: ‘Bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum, hizmetler aksamadan devam etsin. Beyoğlu’nda ring seferleri devam etsin. Beslenme çantasını doldurmaya devam edelim. Aşevinden 5 bin sıcak yemek komşularımıza devam etsin. Emekli evinde 1 liraya çay satılmaya devam etsin. Üniversite öğrencilerine yönelik yaptığımız hizmetler devam etsin. Bütün yol arkadaşlarıma ilk mesajım budur.’ Bakın, kendisi ile ilgili bir şey söylemiyor. Beyoğlu’nun çocuklarıyla ilgili isteklerini sıralıyor. Emeklileriyle, kadınlarla, gençlerle ilgili isteklerini sıralıyor. İnan Güney öyle büyük bir Beyoğlu sevdalısı ki ‘Ben gözaltındayım, bu yaşam vadisinin açılışını sonra yaparız’ demedi. ‘Açılış yapılsın, çocuklar cıvıl cıvıl oynasın, eğlensinler. Annelerimiz, Beyoğlu’nun kadınları o parkta yürüyüşler yapsın. Emekliler oralarda dinlensin ve bu hizmetler devam etsin’ dedi.

“BUGÜN DE İNAN GÜNEY BEYOĞLU’NA EMANETTİR”

Çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Hep İnan Başkan’ın şikayetçi olduğu bir şey vardı. Beyoğlu’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı çok az. Beyoğlu ne yazık ki yıllar içerisinde betona teslim edilmiş ve yeşil alan konusunda insanların rahat nefes alacağı alanlar yok. Bu yönüyle bu yaşam vadisinin açılışı çok önemlidir. Birileri yeşil alanları imara açıp oralardan rant elde etme telaşına düşerken İnan Güney, burayı bir yaşam vadisine dönüştürdü. İşte bir sloganı vardı ya. ‘Beyoğlu’nun hakkı bize emanet’ diyordu İnan Güney. İşte Beyoğlu’nun hakkının İnan Güney’e emanet olduğunun en büyük göstergesidir bu yaşam vadisi. Bugün de İnan Güney Beyoğlu’na emanettir. İnan Güney bir an önce özgür kalmalıdır ve görevinin başına dönmelidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Tutuklu belediye başkanları bir an önce serbest kalmalıdır. Türkiye’nin dört bir yanındaki kayyum garabeti bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Tutuklu belediye meclis üyeleri serbest kalmalıdır. İddianameler bir an önce yazılmalıdır. Yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır ve TRT’den canlı bir biçimde yayınlanmalıdır.”

ÖLEN İŞÇİNİN İSMİ AĞACA ASILDI

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılışta, vadiye yeni bir ağaç dikilirken Nuri Aslan da geçen hafta yaşamını yitiren Beyoğlu Belediyesi işçisi Uğur Tilkici’nin isminin olduğu tabelayı ağaca astı.