Gözler CHP'nin 'kurultay' davasında... MYK'yi genel merkeze çağırdı: Özgür Özel'in programı ne?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma bugün Ankara'da görülüyor.

SON DURUŞMADA ERTELEME ÇIKTI

15 Eylül tarihinde görülen son duruşmada, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve avukatı, “Özgür Özel ve yönetimi görevden alınsın, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski kurullar iade edilsin” talebinde bulundu.

Ancak mahkeme duruşmanın kararsız bir şekilde 24 Ekim tarihine, yani bugüne ertelenmesine karar verdi.

CHP AVUKATI: DAVA ARTIK KONUSUZ

Parti kurmayları da bu olağanüstü kurultayın doğrudan delege iradesiyle toplandığını ve bu durumun önceki yönetimi fiilen ve hukuken sona erdirdiğini savunuyor. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, “Kurultayla önceki yönetim kalktı, dava artık konusuz” görüşünü dile getiriyor.

MASADAKİ OLASI İHTİMALLER

Bugün Ankara'da görülecek duruşmada mahkemenin şu beş olasılıktan birine karar vermesi bekleniyor:

Duruşmayı ertelemesi

Yönetimi tedbiren görevden alması

Mutlak butlanla kurultayı iptal etmesi

Kayyum görevlendirmesi

Görevsizlik veya yok hükmü kararı vermesi

ÖZEL'İN PROGRAMI NE?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu’nu genel merkeze çağırdı. Bazı il başkanları ve belediye başkanları da destek amacıyla Ankara’da olacak. Özel’in öğleden sonra katılmayı planladığı İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi, davadan sürpriz bir karar çıkarsa iptal edilecek.

39. OLAĞAN KURULTAY 28-30 KASIM'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün Genel Merkez binasında toplanan Parti Meclisi, 39. Olağan Kurultayının 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılmasını kararlaştırdı.