Gözler İstanbul’da! Kongre süreci süren CHP’de İstanbul’un Ankara’yı etkileyeceği belirtiliyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Geride kalan haftada kurultaya en çok delege gönderecek İstanbul’un Üsküdar, Adalar, Kadıköy, Beyoğlu, Sultangazi, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde yapılan kongreler sonucunda partide değişim isteyenlerin listeleri ağır bastı. Partide değişim isteyenler bu durumun genel merkez ağırlıklı giden Ankara kongrelerini de etkileyeceğini söylüyor.

Konuyla ilgili, “Ekrem İmamoğlu İstanbul’da olduğu için orada bir hareket Ankara’yı da etkiliyor. İnsanlar değişimin olabildiğini görürse ona göre hareket eder. Herkesin değişim isteği var ama mesele bunu açıktan göstermek, dillendirebilmek” ifadelerini kullandı.

Kongrelerde yapılan eleştirilere de değinen CHP’liler, “Seçim yenilgisinin öfkesi aradan geçen aylara rağmen geçmiyor. Hatta genel merkezden gelen ‘Konya’yı da alacağız’ gibi açıklamalar öfkeyi artırıyor. ‘Biz artık kaybeden olmak istemiyoruz’ diyorlar” değerlendirmesini yaptı.



Partinin Anadolu kongrelerinde “genel anlamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır bir eleştiri olmadığı” vurgulanıyor. Çoğu ilçede tek adaylı kongreler yapıldığı belirtilirken “Tüzük değişikliği, örgüte önem verilmesi gibi konular çok tekrarlanıyor. Tabii bazı yerlerde ‘Özgür Özer ya da Ekrem İmamoğlu aday olmalı’ gibi çıkışlar oluyor. Tek adaylı yerlerde ise, değişim isteyenlerle genel merkezi destekleyenler de bir araya geliyor. Yani keskin ayrımlar yaşamıyoruz. Bir ilçe başkanlığı yönetiminde değişim isteyen de istemeyen de var” değerlendirmesi yapılıyor.

