Gözler kabine toplantısında... Masada hangi başlıklar var?
Kasım ayının son kabine toplantısı bugün saat 15.00'te yapılacak. Toplantıda sözleşmeli çalışanlara kadro ve EYT çalışmalarının ele alınması bekleniyor. İşte toplantıda yer alacak gündem maddeleri...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli çalışanlara kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.
Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli çalışan bulunuyor.
GÜNDEMDE EYT
Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.
EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum kabinenin gündeminde olacak.
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da kabinede masada olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Hazine Maliye ve Ticaret bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız."
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