Gözler ona çevrilmişti... CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na günler kala Oğuz Kaan Salıcı'dan kritik 'adaylık' ve 'liste' açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Olağanüstü Kurultay'a gidiyor.

22. Olağanüstü Kurultay, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

YSK, İTİRAZI REDDETTİ

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Bununla birlikte, 21 Eylül'deki kurultayın yapılması için hiçbir engel kalmadı.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN SÜRPRİZ 'LİSTE' AÇIKLAMASI

Olağanüstü Kurultay'a günler kala; CHP içindeki muhalefeti temsilen bir liste çıkaracağı öne sürülen ve aday olup olmayacağı merak edilen Oğuz Kaan Salıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

X'ten bir açıklama yapan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı’nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır" dedi.

"Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir" diyen Salıcı, "Partimiz bir yönetim kriziyle karşı karşıya bırakılmış, yargı müdahalelerine açık hale getirilmiştir. Her şeye rağmen, başımıza gelen her türlü badireyi Partimizin bütünlüğü içinde ve kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Salıcı şöyle devam etti:

"Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. “Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum” sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir. Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir."