Gözler saat 15.30'da: YSK, CHP gündemiyle toplanıyor!

Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin olarak alınan karar hakkında yapılan itirazı usulden reddetti.

İl Seçim Kurulu kararının ardından CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK’ye taşındı. Başvuruyu kabul eden YSK, bugün saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşerek nihai kararı açıklayacak.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararına karşı Şahin Kurt tarafından yapılan başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanlarının verdiği kararların kesin olduğuna dikkat çekerek, “itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine atıf yapılarak, kongre ve seçim süreçlerinde usule uygun işlemlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü belirtildi. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararların kesin nitelik taşıdığı, bu nedenle İl Seçim Kurulu’nun inceleme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Başkan Hakim Sevim Özcan Kalkan ile üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner’in imzasıyla 17 Eylül 2025 tarihinde oybirliğiyle alınan kararda, başvurunun reddedildiği ve karar örneğinin itirazcı Şahin Kurt’a tebliğ edilmesine hükmedildi.

YSK BUGÜN TOPLANACAK

İl Seçim Kurulu kararının ardından süreç YSK'ya taşındı. Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yapılan başvuruyu kabul eden YSK, bugün saat 15.30’da toplanarak itirazı görüşecek.

Kurulun vereceği karar, CHP’nin hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultayı öncesinde bağlayıcı ve nihai nitelik taşıyacak.