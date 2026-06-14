Gözler yarına çevrildi... Özgür Özel'den 'olağanüstü kurultay' hamlesi: İmzalar CHP Genel Merkezi'ne geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararının ardından başlayan kurultay tartışmaları sürüyor.

Partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık bin delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanırken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor.

ÖZEL EKİBİNDEN İLK RESMİ ADIM

CHP'de "butlan" kararının ardından başlayan kurultay tartışmalarında ilk resmi adım yarın atılacak.

Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini ifade ediyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İTİRAZ

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise mahkeme kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor.

Kılıçdaroğlu ekibi, genel başkanlık değişikliğine ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadan yeni bir kurultay sürecinin başlatılamayacağını savunuyor.

İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.

KURULTAY TAKVİMİ BAŞLATILDI

Öte yandan CHP'deki "butlan yönetimi", olağan kurultay sürecini başlattı. Parti yönetimi, il ve ilçe kongreleriyle birlikte kurultay sürecini yaklaşık 6 ila 7 aylık bir takvime yaymayı planlıyor.

Genel merkez, kurultayın toplanabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerektiği görüşünü de gündemde tutuyor.

CHP'DE BİNE YAKIN DELEGE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN İMZA VERDİ

Özgür Özel'in çağrısıyla delegelerden Olağanüstü Kurultay için imza toplanmaya başlanmasından saatler sonra kurultayı çağırabilmek için yeterli sayıda imza toplanmıştı.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık bin delege Olağanüstü Kurultay için imza verdi.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN'IN GRUPBAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞMÜŞTÜ

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevleri düşmüştü.

Bu görevlere İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in atanmasının beklendiği iddia ediliyor.