Gülfer, Sibel, Gülsiye, Satı, Zeliha, Sıla eşleri ya da aile üyeleri tarafından katledildi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Kadına yönelik şiddetin en büyük toplumsal sorunların başında yer aldığı Türkiye’de son üç günde en az altı kadın erkekler tarafından katledildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter tartıştığı eşi Gülfer Öter’i av tüfeğiyle öldürüp yaşamına son verdi. Aydın’ın Didim ilçesinde Sibel Aygan, boşandığı eşi Mustafa Yıldırım tarafından öldürüldü. Karabük’ün Eflani ilçesinde Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı’yı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine Satı Aktan, eşi Seydi Aktan tarafından öldürüldü. Adıyaman’ın Tut ilçesinde Erdem Kılavuz, evli olduğu Zeliha Kılavuz’u öldürdü, ardından da intihar etti. Kars’ın Susuz ilçesinde Delal M., eşi Sıla M’yi silahla vurarak öldürdü. Sarıyer’de eski eşi Kenan Canik’in vurmak istediği Yasemin Çakmakçı ise silah tutukluk yapınca ölümden döndü.

‘AF GETİRİYORLAR’

Avukat Selin Nakıpoğlu, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Nakıpoğlu, “Erkekler, iktidardan aldıkları cesaretle kadınları katletmeye devam ediyor. Kadınlar ise cinayetlere karşı ses çıkartıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kadınlara yönelik saldırıların, cinayetlerin önünü açtı. Kadınların isimleri değişiyor ancak erkek şiddeti asla hız kesmiyor” dedi. Nakıpoğlu, “Satı, Zeliha, Sıla, Sibel, Gülfer, Gülsiye... Ne diyeceksiniz bu isimler için? Kimse kimseyi durduk yere öldürmez mi? Yoksa en ağır cezalar uygulansın mı? Yoksa takipçisiyiz mi? AKP bu lafları her kadın cinayeti sonrasında söylüyor. Toplumsal tepkiyi düşürmek için kararlar alacağız diyorlar. Ancak sık sık katillere af getiriyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesi de katillere cesaret verdi. Her şeye rağmen biz kadınlar umutsuzluğa kapılmıyoruz. Erkek şiddetine yönelik kadın mücadelesinin gücüne inancımız acımızdan daha büyük” ifadelerini kullandı.