Gürsel Tekin 'CHP İl Başkanlığı'nın araçları trafikten men edilsin' diye dilekçe verdi, talebi reddedildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, il başkanlığına ait araçların trafikten men edilmesi talebi reddedildi.
Gürsel Tekin'in avukatı Mustafa Yalçınkaya tarafından İstanbul 35'inci İcra Dairesi'ne başvurularak bulunulan talebe karşılık verilen yanıtta, ilgili mahkeme kararına vurgu yapılarak ret kararı verildi.
Kararda trafikten men hususunun dava konusunu oluşturmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"Kararda yer almayan bir tedbirin müdürlüğümüzce infazı mümkün olmadığından hak sahibi Gürsel Tekin vekilinin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına ait araçların trafikten men talebinin reddine, dosyanın ihtiyatı tedbir dosyası olarak açıldığı, tedbirin de infaz edildiği görülmekte işi bitmekle dosyanın infaz nedeniyle kapatılmasına karar verildi."