Habertürk yazarından 'Fahrettin Koca' iddiası: Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia edildi.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.
Aydemir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
- ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…''
''RESMİ GAZETEYİ TAKİP ETMENİZİ ÖNERİRİM''
- ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''
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