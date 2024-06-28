Habertürk yazarından 'Fahrettin Koca' iddiası: Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 22:57

Güncelleme: 28.06.2024 - 23:03

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.

Aydemir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

- ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…''

''RESMİ GAZETEYİ TAKİP ETMENİZİ ÖNERİRİM''

- ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''