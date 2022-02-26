Habertürk TV'de hedef Ukraynalı kadınlar: "Belki biraz duygusal davranıyorum ama..."
Ukrayna'daki son durumu canlı yayında aktaran Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in ülkeden ayrılanlara ilişkin kullandığı ifadeler tepki çekti.
Habertürk TV’de Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun konuşulduğu canlı yayında, ülkeden ayrılanlara yönelik tepki çeken ifadeler kulanıldı.
Ukrayna’dan yayına bağlanan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ülkede ayrılanlarla ilgili konuşurken "Türkiye’de eminim hiçbir kadın kocasını bırakmaz" ifadesini kullandı.
Çetin’in sözleri şöyle:
"Ukrayna’da bir devlet kimliği ulus kimliği oluşmadığı için büyük problemlerle karşılaşılıyor. Örneğin insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları ve erkek arkadaşları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz. Ama maalesef durum burada daha farklı."
Çetin'in canlı yayında kullandığı ifadelere sosyal medyada da tepki yağdı.
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