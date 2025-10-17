Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde ‘rezervasyon’ dayatması: Öğrencilerin protestosuna polis müdahale etti

Hacettepe Üniversitesi’nin yeni başlattığı uygulamaya göre; yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrenciler ve üniversite personelleri “rezervasyon” yaptırmak zorunda kalacak.

Rezervasyon yaptırmayan öğrenciler 50 TL, yaptıranlar ise 40 TL ücret ödeyecek. Üniversitenin bu kararı sonrası öğrenciler kampüste eylemlere başladı.

Öğrenciler dün yaptıkları eylemde kendilerini engellemeye çalışan güvenlikleri aşarak yemekhaneye girdi.

Burada yemeklerin başına geçen öğrenciler, kendilerine yemek servisi yaptı. Daha sonra rektörlüğe yürüyen öğrencileri polis ve özel güvenlikler durdurdu.

Öğrenciler ve polis arasında yaşanan kısa süreli arbede sonrası, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.