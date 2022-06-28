HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam istedi

28 Haziran 2022 Salı, 12:41

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceğini açıkladığını hatırlatan Arslan, "Yaşanan yoğun fiyat hareketleri, yaşadığımız hızlı zamlar, önü arkası belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar, ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz asgari ücreti anlamsız hale getirdi. Onun için bu çabamızın karşılık gördüğüne tanıklık etmek bizim için gurur kaynağı" diye konuştu.

Asgari ücretin, enflasyonun üzerinde bir rakama getirilmesi taleplerini yineleyen Arslan, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde bu yönde düzenleme yapılmasını istedi.

"GELİR VERGİSİ ALINMASIN"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bütün ücretlilerden bir yıl süreyle gelir vergisi alınmaması talebini de dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan, asgari ücrete, belirlenen 6 aylık enflasyon üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini ifade eden Arslan, "Bütün çalışanların ücretlerine özel olarak uygulanacak, onlara da aynı şekilde yansıyacak bir modeli gerçekleştirmeyi umut ediyoruz, istiyoruz ve bekliyoruz." diye konuştu.