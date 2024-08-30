‘Halktan korkanların iktidarının sonu gelmiştir’

Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:41

Güncelleme: 30.08.2024 - 16:41

Yenilik Partisi, geçtiğimiz haftalarda acil seçim çağrısı başlığıyla Saray yakınlarında açıklama yapacağını duyurmuştu. Ankara Valiliği’nden Saray sınırı dışında yer alan Atatürk Orman Çiftliği’ne bakan kısımdaki Tarımcı Atatürk Anıtı’nın önünde yapılacak basın açıklaması kapsamında güvenlik önlemi talep eden Yenilik Partisi, isteklerinin reddedildiğini açıkladı. Valilikce önceden belirlenen alanlardan biri olmadığı için başvurunun reddedildiği belirtilen açıklamada, “Saray’ın çevresinin, ilgili Yasa hükümlerine ve Anayasamızın çeşitli hükümlerine ve özellikle laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak toplumsal muhalefete kapatılmasının sebebi, Saray’ın halktan korkması mıdır? Halktan korkanların, iktidarlarının sonu gelmiş demektir” denildi.

‘İZİN İSTEMEDİK, BİLDİRİMDE BULUNDUK’

Basın açıklaması için Valilik’ten izin istemedikleri, bilidirimde bulundukları vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Valiliği’ne 29.08.2024 tarihinde yeni bir dilekçe verilerek; Cevabi yazıda belirtilen toplantı, gösteri ve yürüyüş alanlarından birinin seçilmesi dayatmasının Anayasa 34. maddesi hükmünün, düşünce ve ifade özgürlüğüne dair hükümlerinin ihlali ve çiğnenmesi olduğu ve Valiliğin hiçbir kararının Anayasa’nın üzerinde olamayacağı; Yapacağımız basın açıklaması için her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ettiğimiz tekraren ifade edilmiştir. Yenilik Partisi olarak 2 Eylül 2024 tarih, saat 15:00'da yapacağımız acil seçim çağrısı, bir toplantı, gösteri ve yürüyüş olmayıp, Anayasa ve ilgili Yasa hükümlerine uygun olarak yapacağımız bir ‘Basın Açıklaması’ mahiyetindedir. Ankara Valilik makamında yer alan kamu görevlilerine, Saray’ın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu görevlileri olduklarını hatırlatır, daha büyük bir kararlılıkla ve kıyamet kopsa bile, görkemli bir şekilde yapacağımız ‘Basın Açıklaması’ için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması hususundaki bildirimimizi tekrar ettiğimizi; Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”