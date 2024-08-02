Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesine yönelik eylem yaptılar

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesine tepki olarak birçok yerde gösteri yapıldı. Bu kapsamda Diyarbakır’da Haniye için Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Şehitler Kervanı Platformu’nca gıyabi cenaze namazı kılınırken Âlimler ve Medreseler Birliği öncülüğünde de Batman’da yürüyüş düzenlendi.

YİNE TEVHİT BAYRAĞI!

Yürüyüş boyunca katılımcılar, Filistin ve tevhit bayrağı taşıyıp tekbir getirerek “Hamas’a selam direnişe devam”, “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganları attı. Yürüyüş öncesinde gruptakiler ünlü bir kahve şirketinin şubesine saldırdı. Üç kişi gözaltına alındı. Bu olayın ardından yürüyüş Batman Parkı’ndan başladı. Katılımcılar parktan Atatürk Parkı önüne kadar yürüdü. Bu gösterilerin yanı sıra Hamas Haniye’nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkanlığı’na Halid Meşal’ın geçici olarak atandığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Demir, 15 Ağustos’ta Filistin için özel toplanacak TBMM Genel Kurulun, da Halid Meşal’ın da konuşmasını istedi.