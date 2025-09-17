Hasan Mutlu görevden alındı: Bayrampaşa'da 'başkanvekili seçimi' için tarih belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.

Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kararın ardından açıklama yapan Mutlu, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, hakkında “Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Mutlu'nun görevden alınmasının ardından, belediyede başkanvekili seçimi tarihi de belli oldu.

Buna göre; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 45 kişi 13 Eylül Cumartesi gözaltına alınmış, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişi 16 Eylül akşamı tutuklanmıştı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Hasan Mutlu, İstanbul'da tutuklanan 11'inci ilçe belediye başkanı oldu.