Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, gözaltına alındı. Bunun üzerine Mutl'nun hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Hasan Mutlu kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden gözaltına alındı?

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da dünyaya gelmiştir. Eğitim ve siyaset alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Mutlu, kamuoyunun dikkatini özellikle 2024 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak seçilmesiyle çekmiştir.

İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul'un Fatih ilçesinde, lise eğitimini ise köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul Vefa Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Samsun'daki 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde devam eden Mutlu, Fizik-Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitim almıştır.

Eğitimci kimliğiyle tanınan Hasan Mutlu, Türkiye genelinde birçok öğrenciye hizmet veren özel eğitim kurumlarında çalışmış ve özellikle "Sınav Dergisi" zincirine bağlı dershanelerin İstanbul temsilciliğini yapmıştır. 1990 yılından itibaren Bayrampaşa başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde okul ve kurs işletmeciliği yaparak eğitim sektöründe aktif rol oynamıştır.

HASAN MUTLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.