Hatay'da Ayşe Tokyaz cinayetine tepki: 'Bu bir örgütlü suçtur'

Hatay’dan İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen Ayşe Tokyaz’ın eski polis amiri Cemil Koç tarafından öldürülmesi, Antakya Kadın Platformu tarafından Köprübaşı’nda yapılan bir açıklamayla protesto edildi. Açıklamada, Ayşe Tokyaz’ın Cemil Koç tarafından sistematik tehdit, izolasyon ve şiddete maruz bırakıldığı, defalarca ikiz kardeşi aracılığıyla emniyete bildirildiği belirtildi. Ancak kolluk kuvvetlerinin faile yönelik hiçbir koruyucu ya da önleyici tedbir almadığı, Ayşe Tokyaz’ın can güvenliğinin devletin açık ihmaliyle hiçe sayıldığı ifade edildi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN YAŞATACAĞI BİR KADIN DAHA ÖLDÜ"

Antakya Kadın Platformu, 6284 sayılı Kanun’un şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kadınların korunmasını emretmesine rağmen, Ayşe Tokyaz örneğinde polislerin "Reşit, bir şey yapamayız" diyerek şiddeti normalleştirdiğini, ihbarları görmezden geldiğini ve faille kurumsal dayanışma içerisine girdiğini iddia etti.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle kadınların korunma hakkının sistematik biçimde gasbedildiği, cezasızlık ve kurumsal ihmallerin daha da yaygınlaştığına dikkat çekildi. Karakolların Ayşe’nin şikayetlerine duyarsız kaldığı, ifade bilgilerinin faile sızdırılmasına göz yumduğu ve ölüm haberini geçiştiren kamu görevlilerinin "erkek-devlet şiddetinin aktif failleri" olduğu vurgulandı.

Esra Tokyaz'ın tanıklığı: “Polisler Ayşe'yi korumadı, aksine ifadesini faile ulaştırdı"

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın tanıklığının açık olduğu belirtilen açıklamada, polislerin Ayşe’yi korumadığı, aksine kardeşinin ifadesini faile ulaştırdığı, ihmali savunmakla kalmayıp kadına yönelik aşağılayıcı tutumlar sergilediği ifade edildi. Platform, Ayşe’nin yaşama hakkının "erkek egemen devlet aklı tarafından gasbedildiğini" ve bunun bir ihmal değil, "örgütlü bir suç" olduğunu yineledi. Cinayetin sorumlusunun sadece Cemil Koç değil, onu koruyan, kollayan, soruşturmaları örtbas eden ve kadınların adalet arayışını bastırmaya çalışan tüm kamu görevlileri olduğu dile getirildi.

PLATFORMUN TALEPLERİ

Antakya Kadın Platformu'nun talepleri:

Platform, Ayşe Tokyaz için adaletin sağlanması adına şu talepleri sıraladı:

"Ayşe Tokyaz’ın ölümünde sorumluluğu bulunan tüm emniyet ve diğer kurumlara mensup kamu personelleri ile yardım ve yataklık eden siviller hakkında etkin soruşturma yürütülerek yargılanması.

Cemil Koç’un derhal tutuklanması (haber tarihinde tutuklu olduğu varsayılıyor) ve kadın cinayetlerini meşrulaştıran cezasızlık politikalarına son verilmesi.

6284 sayılı Kanun’un tüm kurumlarda etkin, bütünlüklü ve cinsiyet eşitliği perspektifiyle uygulanması.

Türkiye’nin kadınların yaşam hakkını garanti altına alan İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olması ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi."

Antakya Kadın Platformu, bu davanın takipçisi olacaklarını, erkek-devlet şiddetini teşhir etmekten, adalet taleplerini yükseltmekten ve kadınların güvende yaşayabildikleri bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, Ayşe Tokyaz için adalet yerini bulana kadar sokaklarda, mahkemelerde ve meydanlarda olacaklarını vurguladı.