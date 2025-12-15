Hatimoğulları ‘iktidar yavaşlatıyor’ dedi, tarih verdi: ‘Yılbaşından hemen sonra…’

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana İl Örgütü tarafından düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

‘Sürece’ ilişkin konuşan Hatimoğulları "Bu süreç Sayın Abdullah Öcalan’ın yıllardır ısrarla vurguladığı gibi, mücadelenin hukuki ve yasal bir zemine taşınmasını zorunlu kılıyor" dedi.

"KAZANIMLARIN DEMOKRATİK SİYASET ZEMİNİNDE..."

"Silahlı mücadeleyle varlığını kabul ettiren bir halktan söz ediyoruz” ifadelerini kullanan Hatimoğulları “Bugün gelinen aşamada bu kazanımların demokratik siyaset zemininde, yasal ve hukuki statüye kavuşması gerekiyor. Bu, sadece Kürt halkı için değil, Türkiye’de yaşayan tüm halklar ve inançlar için demokratikleşmenin kapısını aralayacaktır" diye konuştu.

27 Şubat’ta terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya değinen Tülay Hatimoğulları, çağrının yapıldığı gün İmralı'ya giden heyette yer aldığını hatırlatarak, "Sayın Öcalan, çağrıyı neden yaptığını, metindeki her cümlenin ne anlama geldiğini ayrıntılı biçimde bizimle paylaştı. Bizler de bu bilgileri gittiğimiz her yerde halkımızla paylaşıyoruz" dedi.

TARİH VERDİ

Komisyonun rapor hazırlama sürecine geçtiğine dikkat çeken Tülay Hatimoğulları, DEM Parti’nin raporunu teslim ettiğini, teslim etmeyen partilerin de olduğunu belirtti.

Raporların ardından her partiden bir temsilcinin yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulacağını aktaran Tülay Hatimoğulları, "Bu grubun ortak bir rapor ortaya koymasını bekliyoruz" dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Hatimoğulları, beklentilerinin yılbaşından hemen sonra ihtisas komisyonlarının yasal düzenlemelere başlaması olduğunu ifade ederek, "Özel ve kapsayıcı bir yasanın çıkarılması, infaz yasasının değiştirilmesi gerekiyor. Mevcut infaz rejimi nedeniyle siyasi mahpuslar uzun süre cezaevinde tutuluyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi şart” diye konuştu.

"YASALARIN YILBAŞINDAN ÖNCE ÇIKMASINI BEKLİYORDUK"

İktidarın süreci bilinçli biçimde yavaşlattığını söyleyen Tülay Hatimoğulları, "Yasaların yılbaşından önce çıkmasını, adaya aylar önce gidilmesini bekliyorduk. Ancak sürekli bir erteleme ve oyalama hali var. Bu tabloyu hepimiz görüyoruz" dedi.