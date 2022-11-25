HDP, Anayasa Mahkemesi'ne ek savunmasını verdi
HDP, Anayasa Mahkemesi’nde görülen kapatma davasına dair ek savunmasını tamamladı. HDP Hukuk Komisyonu, savunmayı bugün AYM'ye teslim etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı. Partinin hukuk komisyonunun savunmayı bugün AYM’ye teslim etti.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.
Dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer aldı.
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