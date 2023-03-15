HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'sözlü savunma' başvurusu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:15

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:15

Halkların Demokratik Partisi (HDP), parti hakkında açılan kapatma davası kapsamında önce 14 Mart olarak kararlaştırılan, ardından da 11 Nisan'a ertelenen sözlü savunma için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yeni bir başvuruda bulundu.

HDP, avukatları aracılığıyla AYM’ye bugün yaptığı başvuruda, sözlü savunmanın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başvuruda, 11 Nisan’ın seçim çalışmaları açısından en kritik tarihlerden biri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“YSK’nın açıkladığı seçim takvimi uyarınca, aday listelerinin YSK’ya sunulması 9 Nisan 2023’e, listelerin kesinleşmesi de 19 Nisan 2023 tarihine denk gelmektedir. Dolayısıyla listelerin sunulması ve kesinleşmesinden sonra kapatma riski ve tehdidi, müvekkil parti için telafisi güç ve mümkün olmayan sonuçlar yaratacaktır. Nitekim listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten menedilmiş, bir bütün olarak milletvekili adaylarının seçilme hakkı ellerinden alınmış olacaktır. Böylesi ağır tablo, sadece parti için değil, aynı zamanda milyonlarca yurttaşın iradesinin parlamentoya yansımaması gibi, demokrasi için ağır sonuçlara da yol açacaktır. Müvekkil partiyi ‘kırk katır mı, kırk satır mı’ şeklinde formüle edilebilecek ikilemde tercih yapmaya zorlamak, hukuki güvenlik ve serbest ve yarışmacı seçim ilkelerini de ortadan kaldıracaktır.

Müvekkil parti aleyhine açılan kapatma davasında parti temsilcileri (eş genel başkanları) tarafından 11 Nisan 2023’te yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın tarihinin 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini ve talebimizin temel gerekçesi olan seçim tarihi de gözetilerek mümkün olan en kısa zamanda karara bağlanarak tarafımıza tebliğine karar verilmesini talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

HDP, parti hakkında açılan kapatma davası kapsamında 14 Mart’ta yapağı sözlü savunmanın, Kahramanmaraş merkezli depremler ve seçim gündemi nedeniyle 3 ay ertelenmesi için AYM’ye başvurmuştu. AYM, HDP’nin talebi üzerine geçen haftalarda sözlü savunma için 11 Nisan 2023 tarihini belirlemişti.