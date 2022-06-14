HDP'li Mithat Sancar'dan seçim çıkışı: 'Saydığımız yöntemler karşılanmazsa kendi adayımızı çıkarırız'
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 'ortak aday' fikrine açık olduklarını yeniden hatırlatırken "Saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa kendi adayımızı çıkarmayı en önemli seçenek olarak tutuyoruz" dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Partinin seçimde izleyeceği politika üzerine konuşan Sancar, "Seçimlerde nasıl davranacağımızı bir buçuk yıldır anlatıyoruz. Spekülasyonlar boştur. Parlamento seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla, mevcut ittifaklar dışında en geniş demokrasi ittifaklarıyla gireceğiz. Meclis'i Saray'ın bir uzantısı olmaktan çıkaracağız, halkların sorunlarının tartışıldığı, çözümün arandığı bir platform haline getireceğiz" dedi.
"Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine de açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat" diyen Sancar, sözlerinin devamında ise şu mesajları verdi:
"Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de, şuymuş da, buymuş da. Buradayız, herkesle konuşmaya hazırız."
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