HÜDA PAR'dan 'HDP' ve 'ittifak' açıklaması
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak yapmalarının zor göründüğünü belirtti. Yapıcıoğlu, "Diğer taraftan öbür partilerle bir ittifakın olması ihtimali de vardır. Bu mümkündür" dedi.
Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP ile ittifak yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ülkenin sorunları bulunduğunu ve bunların mutlaka çözülmesi gerektiğini dile getirirken "Ülkenin en acil, yakıcı ve mutlaka çözülmesi gereken sorunlarından birisi de Kürt meselesidir. Bu meselenin bir an önce adalet temelinde çözülmesi gerekiyor. Bunun çözümü için de meşru talepler hiçbir şarta bağlanmaksızın ve ertelenmeksizin karşılanmalıdır. Temel haklar herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Yapıcıoğlu, "Türkiye halen 12 Eylül askeri cuntasının anayasası ile yönetiliyor. Uzun süredir bu ayıp yaşanılıyor. Artık bu ayıptan kurtulmak gerekir" diye konuştu.
"İTTİFAK HDP İLE ZOR"
Bir gazetecinin "HDP ile ittifak yapmalarının mümkün olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine Yapıcıoğlu da Kürtçe şunları kaydetti:
"Kanaatimce HDP bu konuda irade sahibi değildir, kendi iradesi yoktur. Bundan dolayı HDP hangi parti ile ittifak yaparsa yapsın inanıyorum ki bu ittifak uzun soluklu olmayacaktır. 2018 seçimlerinde onlarla hareket eden kişi ve kurumlar bir hafta içerisinde HDP’nin tavrının nasıl değiştiğini gördüler. Kendi iradesi olmadığından dolayı HDP ile ittifak yapmamız mümkün değildir. Bugün o zemin yoktur. Diğer taraftan öbür partilerle bir ittifakın olması ihtimali de vardır. Bu mümkündür, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Diğer partilerle bir ittifak olabilir ancak HDP ile zor görünüyor."
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