HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları tutuklandı

HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 22:58
HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları tutuklandı
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin 9 Haziran’da gözaltına alındı.

3 günlük gözaltı sürecinin ardından “ihaleye fesat karıştırmak”tan yargılanan eş başkanlar ile Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz tutuklandı.


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