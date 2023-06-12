HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları tutuklandı
HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla tutuklandı.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin 9 Haziran’da gözaltına alındı.
3 günlük gözaltı sürecinin ardından “ihaleye fesat karıştırmak”tan yargılanan eş başkanlar ile Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz tutuklandı.
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