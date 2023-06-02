HDP'nin yeni Meclis başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu
Türkiye'nin 28 Mayıs'ta sandık başına gittiği seçimlerin ardından siyasi partiler yeniden yapılanma sürecine girdi. HDP'nin yeni Meclis başkanvekili ise Sırrı Süreyya Önder oldu. Grup başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş’ın görevlerine devam etmesine karar verildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın başkanlık ettiği tanışma ve yeni dönemi değerlendirme toplantısında partinin grup yönetimi de belirlendi.
BEŞTAŞ VE OLUÇ İLE DEVAM
Önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devamı yönünde karar verildi. Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yürütmesi kararlaştırıldı.
Meclis içtüzüğüne göre siyasi partiler milletvekili sayısına Meclis Başkanlık Divanı’na üye veriyor. Bu kapsamda HDP’nin Meclis Başkanvekili olarak belirlenen Sırrı Süreyya Önder üç haftada bir Meclis’i yönetecek vekillerden biri olacak.
HDP Meclis grubu yaz aylarında siyasi perspektifi tartışacakları bir kamp gerçekleştirmeye de karar verdi.
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