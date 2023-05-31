Şok karar HDP'yi de sarstı... ‘Parti içinde birçok genel merkez oluştu'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:33

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:38

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'aktif siyaseti bıraktığı'na yönelik açıklamanın yankıları sürüyor.

"KARARINI DOĞRU BULMUYORUM"

Eski milletvekili Ahmet Türk, Demirtaş'ın açıklamalarına yönelik 10Haber’e değerlendirmede bulundu. Türk, Demirtaş’ın siyaseti bırakma kararını doğru bulmadığını belirterek “Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum” dedi.

"DEMİRTAŞ İLE KONUŞACAĞIM"

Demirtaş ile eleştirileri ve kararı ile ilgili konuşacağını, ancak “Sesim yankılanıp bana geri dönüyor” eleştirisini ‘doğru bulmadığını’ belirten Türk “Partinin bir merkezi var, onlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

"SEÇİM SÜRECİNE DAİR ELEŞTİRİLERİNDE HAKLI"

Selahattin Demirtaş’ın seçim sürecine dair eleştirilerine ise destek veren Ahmet Türk, “Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu” dedi. Sandıktan çıkan sonuçların ortada olduğunu vurgulayan Türk, “Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor” diyerek özeleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Türk, eleştirilerin haklı olduğunu ifade ederek “Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır” dedi.

"NE BİZ ONU BIRAKIRIZ NE DE SİYASET ONU BIRAKIR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli de, ARTI TV'de katıldığı programda, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Siyasetten emekli olunmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz."

"ÖZELEŞTİRİ SÜRECİNE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ"

14 Mayıs seçimlerinin ardından yöneltilen eleştiriler ile ilgili de değerlendirmede bulunan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Evet ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın yaratmış olduğu etkiler var. Bunun yaratmış olduğu bir duygu hali var ve bu duygu hali tabi ki hepimizi etkiliyor. Buna bağlı olarak da açıklamalar yapıyoruz. Her şeyi anlamak için biraz zamana da ihtiyacımız var. Sahici, samimi, birbirimizi anlamaya yönelik bir eleştiri, özeleştiri sürecine ihtiyacımız olduğunu hepimiz söylüyoruz.

Çünkü parti yönetimini de 14 Mayıs sonrası ilk günden bunu söyledi. Sadece ikinci tur seçimleri olduğu için bunu ikinci tur sonrasına ötelemek gibi bir karar açıkladı. Bence de doğru bir karardı. Şimdi onun zamanı geldi. Hep kamuoyunda eleştirilerle, Demirtaş'ın altını çizdiği gibi düzeyli ve yapıcı eleştirilerle yol almaya çalışacağız. Özeleştiri süreci tabi ki yaşanacak. Bir yüzleşme ve kendi hakikatimizi anlamaya yönelik de bir çaba içinde olacağız."