Hikmet Çetin: Eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

"BEN HALEN O NOKTADAYIM"

ANKA'ya konuşan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü bir kurultay. Yani çok yanlışlıklar yapılıyor. Yargı yanlışlıkları yapılıyor, bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor.

Maalesef partiyi bir çıkmaza doğru sürüklüyorlar. Ben bu çıkmazdan çıkabileceğimize inanıyorum. Altan Bey'le, Murat Bey'le beraber bizim baştan beri söylediğimiz, 'Her şey çok güzel gidiyor. Genel başkanımızın etrafından toplanalım, hep birlikte iktidara doğru gidelim' diye ama eski Genel Başkanımız gelmedi.

Ben halen o noktadayım yani bizim çok çalışkan, cesur bir genel başkanımız var. Bu bizi iktidara doğru götürecek diye düşünüyorum. Eski genel başkanımızla birlikte bir araya gelip iktidara doğru yürüyüşümüzü sonuçlandıralım diye düşünüyorum."