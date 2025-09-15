HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkanları Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

“HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ALINDI”

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Sosyal medya hesabından gözaltı sırasındaki video da paylaşıldı.

Basına ve kamuoyuna:

Bu gece saat 00.30 civarında polis tarafından evinden alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Genel Başkan'ımız Nurullah Efe, halen bodrum kattaki nezarethanede tutulmaktadır. Genel Başkan'ımız, yarın öğleden sonra Çağlayan… pic.twitter.com/VNhuo9uRNI — HKP (@kurtuluspartisi) September 15, 2025

Öte yandan HKP MYK Üyesi Av. Doğan Çıngı yaptığı açıklamada, Nurullah Efe'nin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan bodrum kattaki nezarethanede tutulduğunu bildirdi. Çıngı, Nurullah Efe'nin, yarın öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilerek Savcılık tarafından ifadesi alınacağını ifade etti.

GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.

HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildirimine tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.