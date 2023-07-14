Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten çıkarılmasına muhalefetten tepki: Kimse özgür olamaz
HSK İkinci Dairesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden hakim Ahmet Çakmak hakkında 6 Temmuz’da meslekten ihraç karar verdi. Çakmak’ın, meslekten çıkarılmasına muhalefet, “Hâkim bile görüşünü söylemiyorsa kimse özgür olamaz” tepkisini gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak, bir dilekçesinde “AİHM’ye gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu meslekten çıkarıldı.
Çakmak’ın görevden ihracına muhalefetten tepki yağdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Yargı bağımsızlığına inanan herkesi hâkim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum” dedi.
Hakim Ahmet Çakmak, hukukun üstünlüğünü korumak için verdiği mücadelede haksız bir şekilde mesleğinden ihraç edilmiştir. Yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Hakim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) July 13, 2023
Yeşil Sol Parti Grup Başkanı Meral Danış Beştaş, “Neymiş? Yargı tarafsız ve bağımsız olamıyormuş. Hâkim bile özgürce hukuki görüşünü söylemiyorsa kimse özgür olamaz” ifadelerini kullandı.
Yargı mensupları üzerinde baskı var dediğimiz de itiraz eden iktidar sözcüleri oluyor.— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) July 13, 2023
Söyledikleri tek cümle ise ‘Yargıtay tarafsız ve bağımsızdır’
Neymiş yargı tarafsız ve bağımsız olamıyormuş.! Hakim bile özgürce hukuki görüşünü söylemiyorsa kimse özgür olamaz. https://t.co/4IncMyxYVU
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise “Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür” tepkisini gösterdi.
Erdoğan’ın Üçüncü Kez Adaylığına İtiraz Eden Yargıç İhraç Edildi.— Av. İdris Şahin (@avidrissahin) July 13, 2023
“Adaleti öldürdüğün gün devlette ölür.” https://t.co/iOf0LZFxka
‘ÇAKMAK’IN YANINDAYIZ’
Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) sosyal medya hesabından da Çakmak’la ilgili “AKP’giller’in reisi Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak, AKP’giller’in arka bahçesine dönüştürdüğü HSK tarafından ihraç edildi. Bu kanunsuzluğun bir diğer sorumlusu ise ‘İtiraz edeceğin hiçbir yer yok’ diyen yeni CHP’nin şefi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ahmet Çakmak’ın yanındayız” açıklaması yapıldı.
AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak, AKP’giller’in arka bahçesine dönüştürdüğü HSK tarafından ihraç edildi. Bu kanunsuzluğun bir diğer sorumlusu ise “İtiraz… pic.twitter.com/7H8pFMMgf4— HKP (@kurtuluspartisi) July 13, 2023
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