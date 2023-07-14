Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten çıkarılmasına muhalefetten tepki: Kimse özgür olamaz

HSK İkinci Dairesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden hakim Ahmet Çakmak hakkında 6 Temmuz’da meslekten ihraç karar verdi. Çakmak’ın, meslekten çıkarılmasına muhalefet, “Hâkim bile görüşünü söylemiyorsa kimse özgür olamaz” tepkisini gösterdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00
Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten çıkarılmasına muhalefetten tepki: Kimse özgür olamaz
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak, bir dilekçesinde “AİHM’ye gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu meslekten çıkarıldı.

Çakmak’ın görevden ihracına muhalefetten tepki yağdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Yargı bağımsızlığına inanan herkesi hâkim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanı Meral Danış Beştaş, “Neymiş? Yargı tarafsız ve bağımsız olamıyormuş. Hâkim bile özgürce hukuki görüşünü söylemiyorsa kimse özgür olamaz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise “Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür” tepkisini gösterdi.

‘ÇAKMAK’IN YANINDAYIZ’

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) sosyal medya hesabından da Çakmak’la ilgili “AKP’giller’in reisi Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak, AKP’giller’in arka bahçesine dönüştürdüğü HSK tarafından ihraç edildi. Bu kanunsuzluğun bir diğer sorumlusu ise ‘İtiraz edeceğin hiçbir yer yok’ diyen yeni CHP’nin şefi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ahmet Çakmak’ın yanındayız” açıklaması yapıldı. 


Ahmet Çakmak Recep Tayyip Erdoğan Halkın Kurtuluş Partisi HKP Memleket Partisi Muharrem İnce Yeşil Sol Parti MERAL Danış Beştaş İdris Şahin Deva Partisi

İlgili Haberler

Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz eden yargıç Ahmet Çakmak, ihraç edildi: ‘HSK iktidarın emrinde’

Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz eden yargıç Ahmet Çakmak, ihraç edildi: ‘HSK iktidarın emrinde’
Hukukçu Çalıkuşu'ndan HSK'ye 'Ahmet Çakmak' tepkisi

Hukukçu Çalıkuşu'ndan HSK'ye 'Ahmet Çakmak' tepkisi
Erdoğan'ın 3. kez adaylığını YSK'ye taşımıştı: Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten ihracı istendi

Erdoğan'ın 3. kez adaylığını YSK'ye taşımıştı: Yargıç Ahmet Çakmak'ın meslekten ihracı istendi

En Çok Okunan Haberler