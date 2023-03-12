Hukukçu Eminağaoğlu, seçimlerde YSK'de işleyecek adaylık sürecini anlattı: AYM'ye başvuru yolu açık

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesi kararını imzalamasının ardından adaylık tartışması yeniden başladı. Anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne işaret eden hukukçular, “Erdoğan, yasalar ve anayasa uygulanıyorsa bir daha aday olmamalı. Erdoğan aday gösterilirse YSK’nin adaylığı reddetmesi lazım. Erdoğan bir kez daha aday olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığa ilişkin işleyecek süreci açıkladı. Eminağaoğlu, süreci özetle şöyle anlattı:

“YSK, seçim takvimini ilan edecek. Bu seçim takviminde başvuru süreleri gösterilecek. Başvuru süresi sona erdiğinde adaylar geçici listeyle Resmi Gazete’de ilan edilecek. Bu listeye itiraz süresi de belirlenecek. İtiraz süresi içerisinde gerek aday olanlar gerek siyasi partiler gerekse seçmenler YSK’ye itiraz edebilecek. İtirazlar YSK tarafından incelenecek ve karara bağlanacak. Karara bağlantıktan sonra YSK, seçim takviminde belirtilen sürede kesin aday listesini yayınlayacak. Böylece adaylar kesinlecek. YSK’nin kesin kararlarına karşı anayasa gereğince hiçbir merciye başvurulamıyor. Buna Anayasa Mahkemesi (AYM) de dahil. Bu karar karşısında bireysel başvuru yolu kullanılabilir mi kullanılamaz mı sorusu şimdiye kadar yaşanmamış bir durum olarak bulunuyor. Böyle bir yol şimdiye kadar kullanılmış ve AYM’den karar çıkmış değil. Böyle bir durum söz konusu olursa ilk kez bu seçimde karşımıza çıkmış olacak. Bireysel başvuruyu da herkes yapabilir.”

‘YÜCE DİVAN’ VURGUSU

Seçimden sonra dahi adayların durumları ve diplomalarında usulsüzlük ortaya çıkarsa tam kanunsuzluk başvurusu yapılabildiğini aktaran Eminağaoğlu, “Gerçek belgelere aykırı biçimde adaylığın kabul edilmesi hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirir. Görev suçu söz konusu olduğu için Yüce Divan’da yargılanması söz konusu olabilir” dedi.