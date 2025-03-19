Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:15

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:14

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Peki, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir kimdir? Ebru Özdemir neden gözaltına alındı?

EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Demir, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde "Küresel Göç Politikaları" konulu bitirme teziyle tamamlamıştır. Lise eğitimini ise İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine TRT Türk Dış Haberler departmanında stajyer olarak başlayan Demir, ilerleyen yıllarda özel sektörde farklı şirketlerde proje yöneticiliği, danışmanlık ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılından itibaren, araştırma ve danışmanlık sektöründe Strateji ve Proje Geliştirme Direktörü olarak görev almakta, ulusal ve uluslararası kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile iş birlikleri geliştirmekte ve kapsamlı araştırma projeleri yürütmektedir.

2022 yılında, sivil toplum alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Avrupa Konseyi destekli bir programda Proje Yöneticisi olarak görev almış; insan hakları, demokratikleşme ve toplumsal kapsayıcılık temalarında projeler geliştirmiştir.

Ayşe Demir, yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetim kurulu üyesi olarak aktif roller üstlenmektedir. Çalışmalarında özellikle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına odaklanmaktadır. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

EBRU ÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.