İBB davasında rüşvet vermekle suçlanan Çebi ‘Kreşler için hayır yaptım’ dedi: TÜRGEV ek dosyada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davaya dönüşen mali soruşturmada gözler 9 Mart 2026’da başlayacak davaya çevrilirken davaya yönelik ek klasörlerden dikkat çekici ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İddianamede “örgüte yardım ve finansal destek sağlamakla” suçlanan MAKYOL İnşaat’ın sahibi iş insanı Adnan Çebi’nin uzun savunmasının, ana iddianame metninde yer almadığı ortaya çıktı. Nisan ve temmuz aylarında gözaltına alınmadan iki kez savcılığa ifade vermeye çağrılan Çebi, ek klasörlere yansıyan 11 Temmuz tarihli ifadesinde, rüşvet olarak değerlendirilen ve Adem Soytekin’e kreş yaptırılması için para ödediğine ilişkin iddialara net bir cevap verdi. Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tekrardan tutuklanan ve iddianamede “örgütün yöneticilerinden” olduğu iddia edilen Adem Soytekin’in de Çebi ile ilgi kullandığı ifadeler iddianamede yer aldı.

‘HİÇBİR İŞ ALMADIK’

Soytekin, MAKYOL’dan kendi şirketine 4 milyon 720 bin TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Savcılık ise bu ödemenin “İBB’ye kreş bağışı” olarak gösterildiğini ancak aslında örgüt finansmanına yönelik gizli bir aktarım olduğunu öne sürdü. Çebi, şirketinin 1965’ten beri faaliyette olduğunu ve İBB’ye yaptıkları tüm işlerin Kadir Topbaş döneminde alındığını vurgulayarak “Benim veya bana ait olan hiçbir şirket, Ekrem İmamoğlu döneminde hiçbir iş almamıştır. Bu dönemde iş yapmak istemediğimiz için iki mevcut işin tasfiyesini bile istedik” diye konuştu.

İddianamede de yer alan ve rüşvet olarak değerlendirilen kreş ödemesiyle ilgili iddiayı da kesin bir dille reddeden Çebi, “Bana sormuş olduğunuz kreş konusu, hiçbir suretle bir iş karşılığı veya siyasi bir yol açma amacıyla verilmiş bir bağış değildir. Bu da diğerleri gibi tamamen hayır amacıyla yapılmış bir iştir” ifadelerini kullandı.

Çebi’nin, “hayır amacıyla” yaptığı bazı işleri sayarken yer verdiği bazı projeler içerisinde, iktidara yakınlığıyla bilinen yandaş Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) için Trabzon’da yaptırılan yurt binası da yer aldı. Öte yandan iddianamede, Çebi’ye ait olan ve İmamoğlu ekibinin “gizli toplantılar” yaptığı öne sürülen Le Meridien Otel’in, “örgütsel faaliyetler” için gizli toplantı alanı olarak kullanıldığı ve Çebi’nin bu yapıya yardım ettiği de öne sürüldü. Ancak, konu hakkında otel müdürü ve İmamoğlu’nun korumalarının ifadelerine yer verilen iddianamede, Çebi’nin kapsamlı savunmasına iddianamenin ana metninde hiç değinilmedi.