İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce: İBB 6 Şubat'tan ders çıkardı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve İTÜ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından bölgede enkazları inceledi. İnceleme sonucunda bir rapor hazırlanıp konuyla ilgili çalıştay düzenlendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bu çalıştay ve hazırlanan raporla ilgili bilgi verdi. Hasar kaynaklarını altı ana başlıkta topladıklarını ifade eden Gökce, bunları şöyle sıraladı:

1- Yetersiz beton dayanımı,

2- Düzensizlikler ve tasarım hataları,

3- Zayıf zemin koşulları,

4- İşçilik kusurları,

5- Yetersiz sargılama,

6- Nervürsüz donatı kullanımı.

(Buğra Gökce)



"ÖNEMLİ BİR ADIM"

İstanbul’daki yapı stokunun önemli bir kısmının eski yönetmeliklerle inşa edildiğini vurgulayan Gökce şöyle devam etti:

“Bu çalıştay, deprem riskini azaltma ve kentsel iyileştirme konularında önemli bir adımdır. İstanbul’un yapı stoku nezdinde değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo, yönetmelik teklifinin acilen Meclis gündemine alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşaatlarda çalışacak usta ve kalfalara standart getirilmesi, bu yönde ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılması gerekiyor. Deprem bölgesinde işçilik kusurları nedeniyle yıkılan binalar, bu konunun önemini vurguluyor. Ekibimizin belirlemiş olduğu bu altı başlık kapsamındaki kusurlara sahip yapıların deprem anında tamamen çökmemesi için güçlendirme çalışması yapılması, riskli yapı stokunun fazlalığını da göz önüne aldığımızda dikkate değer bir çözüm yöntemidir. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde yer bulamayan bu çözümün, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, binaların yıkılıp yeniden yapılması için harcanan sürelerin uzunluğu ve depremin her an gerçekleşme olasılığını da göz önünde bulundurarak yasal mevzuatta yer alması önem arz etmektedir.”