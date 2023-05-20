Buğra Gökce İstanbul'daki 5 yılda konut kirası artış oranı açıkladı: 'Atılması gereken adımlar var'
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bir emlak sitesinin verilerini paylaşarak, "Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul'daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. Atılması gereken adımlar var" uyarısı yaptı.
Bir emlak sitesi verilerine göre İstanbul'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde 5 yıllık kira değişimi karşılaştırıldı.
Nisan 2019 ile Nisan 2023 kira fiyatları karşılaştırıldığında en yüksek artış yüzde 807 ile Kağıthane'de yaşandı.
Kağıthane'yi yüzde 794 ile Arnavutköy, yüzde 779 ile Başakşehir ve yüzde 777 ile Gaziosmanpaşa takip ediyor.
Sığınmacıların yoğun yaşadığı ilçelerde Nisan 2019'da 1000-3 bin bandında olan kiraların bugün 8 bin -19 bin TL bandında olduğu görüldü.
"5 YILDA ORTALAMA YÜZDE 654 ARTTI"
Karşılaştırmalı verileri Twitter hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, şunları söyledi:
“Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul’daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var.
Sosyal konut üretiminin yanı sıra, makroekonomik politikaların akılcı hale getirilmesi ve yabancılara konut satışının piyasaya denge gelene kadar durdurulması lazım. Sığınmacıları da ülkelerine kavuşturmalıyız. Sığınmacı nüfusunun artması, konut piyasasının dengesini de bozuyor.”
Bir emlak sitesi verilerine göre— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 20, 2023
Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul'daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654.
15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda.
Atılması gereken adımlar var. pic.twitter.com/3rfs9OYGJV
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