İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Çayırgan’ın aynı tarihlerde İstanbul Valisi’ni de ziyaret ettiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İBB çatı davasına ek olarak ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Çayırgan ifadesinde, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez pandemi döneminde Taksim’de karşılaştıklarını, daha sonra 2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya’daki İPA tesislerinde ziyaret ettiğini söyledi. Çayırgan, bu görüşmelerin spor ve kariyer üzerine sohbet niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Çayırgan, ifadesinde, 2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını, bu süreçte CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla ailesinin önce otele, ardından bir süre İBB tesislerine yerleştirildiğini anlatmıştı.

Yaklaşık 3.5 ay boyunca ailesiyle birlikte bu tesislerde kaldığını ifade eden Çayırgan, “Ben Ankara'da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3.5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarası bularak kendisini aradım. Kendisi başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Bu sürede kendisini ziyaret ettim, sporla ilgili konuştuk, kendisi bana İBB’de oynamak ister misin diye sordu, ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu, ben herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Kendisi voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim” ifadelerini kullandı.

Çayırgan'ın aynı tarihlerde İstanbul Valisi Davut Gül'ü de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2023'te paylaşılan fotoğrafa "Valimiz @gul_davut, Milli Voleybolcu Derya Çayırgan’ı misafir etti" notu düşüldü.