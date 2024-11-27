İBB’yi kreşler üzerinden hedef alan MEB, tarikat ve cemaatlerin egemenlik alanına dönüştü

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

İktidar milli eğitimde gericiliğe alan açmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belediye kreşlerinin kapatılmasını kolaylaştıran yazısına ilişkin tepkiler sürerken, AKP dönemindeki yasal düzenlemelerle eğitim alanı tarikat ve cemaatlerin kontrolüne geçti. Gerici oluşumların eğitim alanında rahat hareket edebilmeleri için bir dizi değişiklik yapılırken bu düzenlemelerin başında 7 Nisan 2012’de yapılan yasal değişiklik geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar’la Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, MEB’in Kuran kurslarındaki denetim yetkisine son verildi. 11 Nisan 2012’de yürürlüğe giren ilköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlkokuldan sonra iki yıl hafızlık eğitimi uygulaması başlatıldı.

Gerici yapılanmaya karşı cezai yaptırım uygulaması ise 2013’te Türk Ceza Kanunu’nun 263. maddesini yürürlükten kaldırarak son buldu. Bu madde, kanuna aykırı eğitim kurumu açan, çalıştıran ve bu merkezlerde çalışanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Bu değişiklikler sonrasında eğitim alanı tamamen gerici unsurların egemenliğine geçti. Tarikat ve cemaatlerin etki alanında 1 milyondan fazla çocuk olduğu tahmin edilirken bu alanda yüzlerce sıbyan mektebi faaliyet gösteriyor. Tarikat ve cemaatler kendi arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nı parsellerken en yoğun faaliyeti ise Nakşibendi kökenli Ensar Vakfı, Nur cemaatinin Yazıcılar kolu, Süleymancılar, İsmailağa Cemaati göstermekte.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kapsamında etkin olan İsmailağa cemaati yalnızca İstanbul’da 2 bin 500 çocuğun eğitimiyle ilgilenirken cemaat bu faaliyetlerinin amacını “ümmetin ihtiyacı olan ulema kadrosunu yetiştirme” sözüyle ifade ediyor.

MERDİVEN ALTINDA FAALİYET

Yine İsmailağa cemaatine yakın İlim Yayma Cemiyeti ile beraber kurucu genel başkanlığını Bakan Yusuf Tekin’in yaptığı Nurcularla eski Milli Görüşçülerin toplandığı Cihannüma Derneği en etkin yapılar arasında yer alıyor. Milli eğitimle protokol yapan tüm bu tarikat ve cemaatlerin yaygın olduğu mahallelerde ise bu yapılara ait çok sayıda sıbyan mektebinin merdiven altında faaliyet yürüttüğü biliniyor. Menzil tarikatının da Erdem Temalı Eğitim Modeli (E-Tema) adını verdiği müfredatla 0-6 yaş arasındaki çocuklara şeriat eğitimi verdiği okulların, 18 ilde açıldığı da daha önce basına yansımıştı.