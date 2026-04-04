İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Erdoğan' çağrısı: 'Ümmetin başı Cumhurbaşkanımız, tekrar başımızda olmalı'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kırşehir’de AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzerken tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"ÜZÜNTÜMÜZ YOK, BAŞIMIZDA DÜNYA LİDERİ VAR"

Türkiye'nin şu anda kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "33-34 gündür civarımızda bir savaş var. Zaten kuzeyimizde bir savaş vardı. Suriye’de devam eden süreci daha yeni yeni yoluna koyuyoruz. Bunun yanında İran ile ilgili savaş baş gösterdi. Ama başımızda bir dünya lideri olduğunu da biliyoruz. Herkes endişe içindeyken, ‘acaba yarınımız ne olur?’ tasası içindeyken bizim tasamız yok. Üzüntümüz, kederimiz yok. Bizim başımızda bir dünya lideri var. Onun için Cumhurbaşkanımıza da her zaman dua edelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Onun yükü daha ağır. Onun için her gün kendisine dua etmeyi ihmal etmeyelim” diye konuştu.

‘ABDÜLHAMİD HAN NEYSE, CUMHURBAŞKANIMIZ AYNI ŞEY’

Konuşmasında Meclis'te görev yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

“Biz yine Meclis'te çalışırken Avustralya’ya gitmiştik. Avustralya dediğimiz yer uçakla 2 günde gidilen bir yer. Cuma namazı vesilesiyle namaza gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Düğün salonun olduğu yere gittik. Geniş bir salon. Duvarda bir yere 2'nci Abdülhamid Han’ın resmini asmışlar. Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda 1 tane geliyor. O gün Abdülhamid Han’dı İslam ümmetinin başı, bugün de Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlar da ümidini ona bağlamış durumdalar. Dolayısıyla başımızdaki insanımızın, büyüğümüzün, küresel liderimizin değerini bilelim. Elimizden geldiği kadar onu daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor. Economist Dergisi dünyaya yön veren 4 tane lideri saydı. Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’inki ve Türkiye Cumhurbaşkanı.”