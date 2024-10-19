İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 'Bir baba olarak çok üzgünüm, konunun takipçisi olacağım'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "Yenidoğan Bebek Çetesi" olarak adlandırılan suç örgütü üyelerinin gereken cezayı alması için konunun takipçisi olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 'Bir baba olarak çok üzgünüm, konunun takipçisi olacağım'
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden, kamuoyunda “Yenidoğan Bebek Çetesi” olarak adlandırılan suç örgütü hakkında paylaşım yaptı.

Yerlikaya, örgütle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

"BİR BABA OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürütmüş ve şüpheliler yapılan 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım”.


Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #Ali Yerlikaya

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